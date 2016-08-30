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ارتفاع حصيلة تفجير سيارة مفخخة قرب إقامة الرئيس الصومالى لـ 12 قتيل

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ارتفاع حصيلة تفجير سيارة مفخخة قرب إقامة الرئيس الصومالى لـ 12 قتيل ارتفاع حصيلة تفجير سيارة مفخخة قرب إقامة الرئيس الصومالى لـ 12 قتيل

 

أرشيفية

ارتفعت حصيلة تفجير سيارة مفخخة قرب مقر إقامة الرئيس الصومالى فى العاصمة مقديشو إلى 12 قتيل، بالإضافة إلى إصابة 10 آخرين من بينهم ساسة.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي)، اليوم الثلاثاء، إلى أن الشاحنة انفجرت قبالة فندق بالعاصمة الصومالية مقديشو فى منطقة مشددة التأمين بالقرب من القصر الرئاسي، فيما أعلنت حركة الشاب مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابى الذى أدى إلى مقتل وإصابة 20 على الأقل.

ولفتت القناة إلى أن ساسة وصحفيين من بين من يعالجون من إصاباتهم فى المستشفى الرئيسى بالمدينة.

وعلى الرغم من أن قوات الاتحاد الإفريقى والقوات الحكومية تمكنت من طرد مسلحى حركة الشباب من العاصمة مقديشو منذ خمس سنوات، لكنها تستمر فى شن هجمات على المدينة.

ويعتقد أن الحركة صعدت هجماتها قبيل الانتخابات المزمع إجراؤها فى الصومال، حيث من المقرر أن ينتخب أعضاء البرلمان رئيسًا جديدًا للبلاد.

يذكر أن الصومال تشهد العديد من التفجيرات الانتحارية التى راح ضحيتها المئات وتتبناها حركة الشباب الإرهابية.

أ.ش.أ

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