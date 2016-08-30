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الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على كمين المريوطية

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الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على كمين المريوطية الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على كمين المريوطية

شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب- أرشيفية

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي نفذه مجهولون بإطلاق النار على كمين أمني أسفل كوبرى المريوطية، مساء أمس الاثنين، مما أسفر عن إصابة شرطيين.

وجدد الأزهر الشريف تضامنه مع كل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش والشرطة، للقضاء على قوى الشر والإرهاب التي تستهدف زعزعة أمن الوطن وضرب استقراره ، مشددًا على دعمه وتأييده لجميع الإجراءات التى تتخذها الدولة لدرء خطر هذا الوباء اللعين .

والأزهر الشريف إذ يدين هذا العمل الإرهابي الجبان؛ فأنه يسأل الله – عز وجل – أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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