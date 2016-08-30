الهواري لـ في الجول: مستمرون في الانتخابات.. تأكدنا من صحة موقفنا من الفيفا

أكد حازم الهواري المرشح على عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة أنه وسحر الهواري مستمرين في انتخابات الجبلاية.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بقبول الاستشكالات الثلاثة المقدمة من ماجدة الهلباوي المرشحة لرئاسة اتحاد الكرة، وماجدة محمود المرشحة للمقعد النسائي في المجلس، للمطالبة بالاستمرار فى تنفيذ الأحكام الصادرة باستبعاد سحر وحازم الهواري من انتخابات اتحاد الكرة.

وقال الهواري لـFilGoal.com: "نحن مستمرون في الانتخابات".

وأضاف "معنا تأكيد من الفيفا بصحة موقفنا".

وطلب محامى سحر وحازم الهواري برد المحكمة قبل الفصل فى الاستشكالات والمطالبة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باستبعادهما من انتخابات اتحاد الكرة وشطب أسماؤهما من كشوف المرشحين.

وبذلك يبدأ جدلا قانونيا حول إمكانية استمرار المرشحين في الانتخابات.

وكان مجدي مجدي شمس الدين مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمراقبة انتخابات اتحاد الكرة قد قال إن الفيفا أصدر تعليمات صارمة بضرورة انعقاد الانتخابات دون اعتراف بأحكام القضاء الإداري، والالتزام فقط بقرارات لجنتي الطعون والانتخابات. (طالع التفاصيل)

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وتقام اليوم الثلاثاء انتخابات اتحاد الكرة في المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر.

ويقدم FilGoal.com تغطية خاصة لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة والذي سيستمر للعام 2020.

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