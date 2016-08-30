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رد المحكمة واستمرار سحر وحازم الهواري في انتخابات اتحاد الكرة

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رد المحكمة واستمرار سحر وحازم الهواري في انتخابات اتحاد الكرة رد المحكمة واستمرار سحر وحازم الهواري في انتخابات اتحاد الكرة

قضت محكمة القضاء الإداري بقبول طعن سحر وحازم الهواري ضد حكم استبعادهما من انتخابات اتحاد الكرة ليستمر الثنائي في الانتخابات المنعقدة الآن.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بقبول الاستشكالات الثلاثة المقدمة من ماجدة الهلباوي المرشحة لرئاسة اتحاد الكرة، وماجدة محمود المرشحة للمقعد النسائي في المجلس، للمطالبة بالاستمرار فى تنفيذ الأحكام الصادرة باستبعاد سحر وحازم الهواري من انتخابات اتحاد الكرة.

وطلب محامى سحر وحازم الهواري برد المحكمة قبل الفصل فى الاستشكالات والمطالبة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باستبعادهما من انتخابات اتحاد الكرة وشطب أسماؤهما من كشوف المرشحين، وهو ما وافقت عليه المحكمة.

وكان مجدي مجدي شمس الدين مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمراقبة انتخابات اتحاد الكرة قد قال إن الفيفا أصدر تعليمات صارمة بضرورة انعقاد الانتخابات دون اعتراف بأحكام القضاء الإداري، والالتزام فقط بقرارات لجنتي الطعون والانتخابات. (طالع التفاصيل)

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وتقام اليوم الثلاثاء انتخابات اتحاد الكرة في المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر.

ويقدم FilGoal.com تغطية خاصة لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة والذي سيستمر للعام 2020.

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