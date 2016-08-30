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خبر في الجول – نيمار يبلغ الزمالك بشروطه للعودة

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خبر في الجول – نيمار يبلغ الزمالك بشروطه للعودة خبر في الجول – نيمار يبلغ الزمالك بشروطه للعودة

أبلغ خليل حجي "نيمار" لاعب الزمالك ومنتخب للشباب مسؤولي الأبيض بشروطه للعودة للفريق.

وكان FilGoal.com قد علم أن نيمار طلب عدم التواجد في معسكر منتخب مصر تحت 20 عاما لارتباطه بموعد للتوقيع مع ناشئين روما الإيطالي. (طالع التفاصيل)

قطاع الناشئين بالزمالك لـ في الجول: سنمنع سفر "نيمار".. وتواصلنا مع المقربين منه لحل الأزمة

وعلم FilGoal.com أن اللاعب طلب تعديل عقده من أجل العودة من جديد وبجانب أن يتدرب مع الفريق الاول بالنادي الفترة المقبلة.

وكانت إدارة الزمالك قد طلبت من اتحاد الكرة تسليم جواز السفر الخاص باللاعب كونه كان يرتبط بالسفر مع منتخب الشباب وذلك تحسبا لهروب اللاعب.

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