الزمالك يستلم الاستغناء الخاص برفعت من إنبي

أتمم الزمالك تعاقده مع أحمد رفعت جناح إنبي بعدما استلم الاستغناء الخاص به من النادي البترولي.

أحمد رفعت وقع على عقود انتقاله بشكل رسمي من إنبي إلى الزمالك لمدة 5 سنوات.

لكن تأخر الزمالك في سداد قيمة القسط الأول من الصفقة البالغ مليوني جنيه. ( اقرأ التفاصيل )

وقال زكريا السيد أمين الصندوق في نادي إنبي لـFilGoal.com: "الزمالك قام بإيداع مليوني جنيه في حساب إنبي اليوم الثلاثاء".

وتابع "أرسلنا الاستغناء الخاص برفعت إلى نادي الزمالك".

كان الزمالك قد أنهي الصفقة مقابل 4 ملايين جنية يسدد 2 مليون نقدا والمبلغ المتبقي علي 3 شهور.

وانضم رفعت إلى معسكر الزمالك في التجمع الخامس ليشارك في تدريبات الفريق على الرغم من عدم حصول النادي على الاستغناء الخاص باللاعب.

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