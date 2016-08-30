بايرن ميونيخ لـ في الجول: سنكرر تجربة الأهلي إن توافرت مناسبة.. وهذه أهداف الموسم الجديد

كيف ينظر بايرن ميونيخ للمنطقة العربية ومصر؟ ولماذا لم يكرر تجربة مواجهة الأهلي مرة أخرى؟ وما أهداف الفريق في الموسم الجديد مع المدرب الجديد كارلو أنشيلوتي.

ضيفنا هو أندرياس يونج عضو باللجنة التنفيذية في بايرن ميونيخ ومسؤول التسويق، يتحدث عن تجربة مباراة الأهلي في 2012 وكيف يرى السوق العربية، إضافة لأهداف الفريق في الموسم الجديد.

المنطقة العربية وبايرن ميونيخ

اتجه FilGoal.com لسؤال بايرن ميونيخ عن مدى اهتمام الفريق بالمنطقة العربية ومصر "جماهير المنطقة العربية ومصر مهمة جدا لنا، لدينا فريق تحريري خاص بنا في القاهرة وصفحات باللغة العربية، نصنع محتوى خاصا وفريدا بتلك المنقطة".

وأضاف "نحن نتفاعل مع الجماهير لنكون قريبين منهم، كنتيجة نحن أحد أكبر الأندية وأصحاب القاعدة الجماهيرية الأكبر في تلك المنطقة".

تجربة الأهلي لما لا تكررونها؟

وعن تجربة مواجهة الأهلي الماضية والتي انتهت بفوز بايرن ميونيخ 2-1 "تجربة الأهلي كانت جيدة، لكننا لم نكررها نظرا لأنه لم تتواجد مناسبة لذلك".

وتابع "إن توافرت ظرف أو مناسبة لما لا؟ سنلعب ضد فريق مصري".

الهيكل الإداري في بايرن ميونيخ

أما عن الهيكل الإداري لبايرن ميونيخ فتحدث يونج:"بايرن ميونيخ أكثر من مجرد نادي كرة قدم، لهذا لدينا لجنة تنفيذية من أربعة أشخاص مسؤولين عن مهام خاصة مختلفة".

واستطرد "هؤلاء الأشخاص هم كارل هاينزه رومينيجه المدير التنفيذي وجيان كريستيان دريسين نائب الرئيس ومسؤول التمويل والتحكم والموارد البشرية والحجز وتنظيم التأمين، جورج واكر عضو باللجنة التنفيذية ومسؤول الاستراتيجية الدولية والتجارة، وأخيرا أنا ومسؤول عن التسويق".

أهداف موسم 2016-2017، وتجربة أنشيلوتي وجوارديولا

هل اختلف بايرن مع كارلو أنشيلوتي عما كان عليه مع جوسيب جوارديولا؟ رد:"سواء أنشيلوتي أو جوارديولا كلاهما معروف جدا على الصعيد الدولي ويحترم، كلاهما مهم للغاية".

وأكمل "لدينا فريق كبير جدا، وقعنا مع ماتس هوميلس وريناتو سانشيز، سوف يعززان الفريق".

وأتم "نريد أن نلعب في كل البطولات ونحقق نجاحا قدر المستطاع، لكن في نهاية المطاف بعض الحظ سيكون مطلوبا وهو ضروري أيضا لتكون ناجحا".

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