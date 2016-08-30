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القوات الليبية تسيطر على حي سكني وسط مدينة سرت

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القوات الليبية تسيطر على حي سكني وسط مدينة سرت القوات الليبية تسيطر على حي سكني وسط مدينة سرت

ارشيفية

قالت القوات الليبية إنها سيطرت على حي سكني فى وسط سرت من تنظيم “داعش” أمس، وبذلك أصبح التنظيم لا يسيطر سوى على حى واحد فقط بالمدينة.

وقال المتحدث باسم القوات الليبية، رضا عيسى، إنه تم تحرير الحى رقم واحد بالكامل لكنه أضاف أن الكتائب التى تدعمها ضربات جوية أمريكية تقوم حاليا بتطهير المنطقة من أى فلول لتنظيم “داعش”.

وتخوض الكتائب المتحالفة مع حكومة ليبيا المدعومة من الأمم المتحدة معارك منذ أكثر من ثلاثة أشهر لطرد تنظيم “داعش” من سرت وهى مدينة ساحلية حولها المتشددون إلى معقل إقليمى لهم العام الماضي.

وبدأت الولايات المتحدة حملة جوية فى سرت فى أول أغسطس، ونفذت حتى يوم الأحد 92 ضربة ضد “داعش” ، ودافع المتشددون عن أنفسهم باستخدام مهاجمين انتحاريين وقناصة وألغام أرضية مما أوقع خسائر فادحة فى صفوف مقاتلى الكتائب.

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