عضو نقابة المحامين يلتقي مساعد وزير العدل لمتابعة وفاة محامي بدار القضاء

التقى عبد الجواد أحمد عضو مجلس نقابة المحامين، المستشار رضا شوكت مساعد أول وزير العدل، اليوم الثلاثاء، بتكليف من النقيب سامح عاشور.

وقال «أحمد»، إن اللقاء تناول أزمة وفاة المحامي عطية مبروك أول أمس بدار القضاء العالي، مشيرًا إلى أن مساعد وزير العدل أمر باستدعاء الطبيب المناوب بدار القضاء للتحقيق معه في هذا التصرف، منوهًا إلى أنه اتصل برئيس محكمة الاستئناف ليبلغه بالقرار.

وأضاف «أحمد»: «مساعد وزير العدل أكد أن الطبيب المتواجد بدار القضاء العالي، ليس مخصصًا كما ذكر لعلاج القضاة فقط، وإنما لمواجهة أي حالات طارئة للمترددين على المحاكم بما فيهم المساجين».

وذلك في إطار متابعة الشكوى التي تقدم بها النقيب العام ضد الطبيب لوزير العدل لينال عقابه المناسب نتيجة لتقصيره المهني والإنساني في حق المحامي المتوفي.

وفي سياق أخر، أشار «أحمد» إلى أن مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم وافق على طلب النقيب العام سامح عاشور، بتخصيص استراحة جديدة للمحامين بمحكمة جنوب سيناء، وأجرى اتصالًا برئيس المحكمة لتخصيص المكان المناسب للاستراحة الجديدة، وذلك بناء على مطالبة خالد عمار عضو المجلس عن جنوب سيناء بذلك.