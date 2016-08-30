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النيابة تباشر التحقيق مع إخوانى طعن ضابط شرطة بمدينة نصر بآلة حادة

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النيابة تباشر التحقيق مع إخوانى طعن ضابط شرطة بمدينة نصر بآلة حادة النيابة تباشر التحقيق مع إخوانى طعن ضابط شرطة بمدينة نصر بآلة حادة

>كتبت ندى سليم

تباشر نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول، التحقيق مع المتهم  فى واقعة طعن ضابط شرطة بدائرة قسم مدينة نصر، حيث استخدم المتهم ألة حادة وطعن الضابط، الذى أصيب بجرح قطعى بالوجه، وتم نقله إلى المستشفى.

ومن المقرر أن ينتقل فريق من النيابة للاستماع لشهادة الضابط المصاب، حول الواقعة، كما قامت النيابة بالتحفظ على الآلة المستخدمة فى الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية للواقعة أن المتهم سبق اتهامه فى أكثر من 22 قضية، وذكر خلال التحقيقات الأولية أنه دبر الواقعة لاستهداف رجال الشرطة، والنيل منهم.

يذكر أنه  خلال مرور النقيب كريم حسام "الضابط بالإدارة العامة لمباحث القاهرة بمنطقة البنوك بشارع الطيران دائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر لملاحظة الحالة الأمنية، حيث فوجئ بشخص ملتحٍ يتجه إليه ويتعدى عليه بالسب دون أى مبرر، مرددا عبارات ضد مؤسسات الدولة، ثم غافل ضابط الشرطة وطعنه بسلاح أبيض.


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