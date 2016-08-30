‎تجديد حبس مدير تأمينات الهرم لاتهامه بالتزوير وحيازة آثار

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة تجديد حبس مدير تأمينات الهرم 15 أياما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتزوير محررات رسمية.

وردت إلى اللواء ضياء فاروق مدير إدارة الأموال العامة بالجيزة تفيد بقيام "مصطفى ز م . ر . م"، 50 عاما، يعمل مدير تأمينات الهرم بتزوير محررات رسمية وتقليد أختام شعار الجمهورية للعديد من المصالح الحكومية وترويجها لراغبى الحصول عليها، مقابل عائد مادى.

وأفادت المعلومات، أن المتهم اتخذ من شقته ببولاق الدكرور وكرا لمزاولة نشاطه، والاحتفاظ بالأوراق الرسمية المزورة والمعدة للترويج وعقب تقنين الإجراءات تمكن تمكن اللواء محمود خليل نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض عليه.

وبتفتيش الشقة عثر بها على 30 خاتما من أختام شعار الدولة الكربونية المقلدة منسوب صدورها إلى هيئات وإدارات مختلفة وشبلونة بداخلها بصمات خاتم شعار الجمهورية المقلد منسوب إلى إحدى الإدارات التعليمية و100 نموذج طلب تشغيل منسوب صدوره لإحدى الهيئات الحكومية و16 خطابا منسوب صدوره لإحدى الهيئات الحكومية و5 طلبات صرف الحقوق التأمينية بعضها خالٍ وجميعها ممهورة بأختام شعار الدولة المقلدة وشهادتا قيد صادرة من إحدى الكليات ممهورة بأختام شعار الدولة و3 إقرارات استيفاء الشروط لاستحقاق المعاش ممهورة بأختام شعار الدولة المقلدة و4 تقارير طبية خالية البيانات ممهورة بأختام شعار الدولة المقلدة و6 إقرارات بعدم الزواج ممهورة بأختام شعار الدولة المقلدة.

كما تم ضبط 19 قطعة صغيرة الحجم متعددة الألوان لأحجار وفخار و5 تماثيل صغيرة الحجم من الأحجار والخشب، و6 قطع عملات معدنية ترجع إلى العصور الرومانية و23 قطة صغيرة الحجم من الأحجار ومجلد به أوراق مالية ترجع إلى العصور الإسلامية و4 أغلفة بلاستيكية تحوى على عدة عملات معدنية وحجرية ترجع إلى العصور الوسطى و20 ورقة من أوراق البردى ترجع إلى عصر محمد على باشا و12 مجلدا بداخلهم المئات من الطوابع الخاصة ببعض الدول العربية والأجنبية من تاريخ إنشاء طوابع البريد، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة من أجل الحصول على المال.