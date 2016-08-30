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النيابة تأمر بعرض جثة قتيل النادى الصحى بمدينة نصر على الطب الشرعى

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النيابة تأمر بعرض جثة قتيل النادى الصحى بمدينة نصر على الطب الشرعى النيابة تأمر بعرض جثة قتيل النادى الصحى بمدينة نصر على الطب الشرعى

>كتبت ندى سليم

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، بعرض جثة الشاب الذى لقى مصرعه أمس الإثنين، بعد سقوطه من الدور الثانى من نادى صحى بمدينة نصر، على الطب الشرعى، كما أمرت بتشريح الجثة للحصول على الصفة التشريحية والتعرف على سبب الوفاة.

 

يذكر أن خال المتوفى الذى يدعى "أحمد.م"، أوضح خلال تحقيقات النيابة، أن نجل شيقيته طالب فى السنة الرابعة من كلية الطب بجامعة عين شمس، حافظ للقرآن، وأخلاقه الذى تربى عليها لا تقوده لارتكاب مثل هذه الجريمة وهى ممارسة الفجور.

 

وأوضح خال المتوفى، أنه يشعر بالشك حال تعرض نجل شيقيته للتعذيب قبل وفاته، حيث عثر على كدمات فى منطقة الجبهة.

 

 

 

 

 


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