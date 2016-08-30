إخلاء عقار سكنى إداريا بميت غمر

قامت رئاسة مجلس مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم، برئاسة المهندس سعد الفرماوى، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بتنفيذ قرار إخلاء إدارى لأحد العقارات.

العقار من الداخل

وصدر للعقار قرار إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٩ بشأن العقار ملك المواطنة "تهانى عز الدين على طه" فى شارع المنتزه حارة المهندس وذلك بقرار واجب النفاذ.

ونفذت قوة من قسم شرطة ميت غمر يصحبها المحاسب محمد سعد الحاكمى، وفؤاد كمال، مساعدا رئيس المدينة والشئون القانونية والإدارة الهندسية وإدارة مرفق النظافة، وإدارة المتابعة والتفتيش المالى والإدارى.