بالصور.. الأسواق العشوائية تضرب دمياط.. والأهالى يطالبون بتقنين الأوضاع

بالرغم من كل التصريحات الوردية التى يطلقها المسئولون التنفيذيون بوجود خطط مستقبلية للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية فى مختلف ربوع مصر، إلا أن التنفيذ مازال حبيس الأدراج ولم ير النور بعد.

ولعل محافظة دمياط واحدة من ضمن محافظات مصر التى مازالت تعانى الأمرين من وجود مئات الأسواق العشوائية المنتشرة فى كل أنحاء المحافظة، والتى تتمثل فى وجود الباعة الجائلين ومن يقومون بإقامة الفراشة لبيع الخضروات والفاكهة كوسيلة لكسب الرزق، كما يحدث فى مدينة دمياط ورأس البر ومركز ومدينة فارسكور، حيث تنتشر الأسواق العشوائية فى مدخل المدينة التى تكتظ بالسكان، والذين يعانون من انتشار هذه الأسواق العشوائية ومئات الباعة الجائلين الذين لم تحقق حملات المرافق والإشغالات نتائج إيجابية معهم، ولم تفلح الوحدة المحلية بفارسكور فى توفير مناطق بديلة تصلح كأسواق دائمة لهؤلاء الباعة.



> يقول مهندس مجدى مجد أحد الأهالى: انتشرت ظاهرة الأسواق العشوائية فى فارسكور بشكل لم يسبق له مثيل من قبل تقريبا كل شارع به باعة جائلين يفترشون الأرصفة والطرقات، خاصة يومى الجمعة والأحد، فيما يعرف بسوق الأحد فى فارسكور، حيث تنتشر الأسواق فى مدخل المدينة بجوار محطة القطار باعة استولوا على مساحات كبيرة من الشارع والأرصفة، وكذلك مدخل الهلالى وكوبرى المحطة.

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يضيف محمد الصياد أحد المواطنين تنتشر مئات الباعة الجائلين فى شوارع مدينة فارسكور وحدها، حيث ينتشر مئات الباعة فى شوارع عبد الوهاب داوود وكوبرى الهلالى وكوبرى المحطة، وهم يفترشون الشوارع تحت مرأى ومسمع من الوحدة المحلية ثم يتركون مخلفاتهم بالشوارع ويرحلون.



> ويضيف السيد السؤالى أحد المواطنين لا يوجد فى مدينة فارسكور غير سوق واحد مقنن أنشأته الوحدة المحلية بفارسكور للقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين، وهو سوق بجوار سور السلخانة، لكن لا يتسع لضم جميع الباعة، علاوة على أن عددا كبيرا من الباعة الجائلين يرفضون الذهاب إلى السوق لأنه بعيد عن قلب المدينة، وأغلبهم يفضل افتراش الأرصفة والطرقات ليكون قريبا من المواطنين.



> وطالب أحمد صيام من أهالى فارسكور بتقنين أوضاع كل الباعة الجائلين وتجميل الوجه الحضارى للمدينة، وإجبار الباعة الجائلين على الاستجابة لمخطط الوحدة المحلية، والعمل من خلال أسواق مقننة وتغريمهم رسوما تحصل لصالح الوحدة المحلية.