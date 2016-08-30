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إطلالة آنا كيندريك بأسلوب عصري ناعم

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الثلاثاء 30-08-2016 11:23

جمعت الممثلة الشابة آنا كيندريك Anna Kendrick في آخر إطلالاتها بالمؤتمر الصحفي لفيلم Trolls بين التصميم العصري والإطلالة الأنثوية في نفس الوقت، إذ ارتدت فستاناً أنيقاً وجميلاً باللون الأخضر الزيتي.

تميّز فستان آنا كيندريك بالبساطة مع تصميمه الأنثوي الذي ضم الدانتيل الأسود بصورة أنيقة، وقد حرصت الممثلة على أن تنسق مع إطلالتها حذاءً أسودَ كلاسيكياً، وتستغني كلياً عن بريق المجوهرات ما عدا خاتم ماسي صغير.

شاهدي معنا إطلالة آنا كيندريك Anna Kendrick وشاركينا برأيك.

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سيدتي