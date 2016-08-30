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سياسي ليبي: دعوة “هولاند” لحكومة الوفاق هدفها التدخل في الشأن الليبي

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سياسي ليبي: دعوة “هولاند” لحكومة الوفاق هدفها التدخل في الشأن الليبي سياسي ليبي: دعوة “هولاند” لحكومة الوفاق هدفها التدخل في الشأن الليبي

الكاتب والمحلل السياسي الليبي، عبد الباسط بن هامل

قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي، عبد الباسط بن هامل، إن دعوة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، حكومة الوفاق الوطني الذي يرأسها فايز السراج، لزيارة باريس لبحث تطورات الأزمة الليبية، بسبب الأطماع الفرنسية في السيطرة على المجلس الرئاسي، وحكومة الوفاق الوطني، ومنها التدخل في الشأن الليبي بشكل كامل.

وأضاف بن هامل خلال لقائه على قناة “الغد” ، مع الإعلامية دينا الوكيل، أن الملف الليبي يحتاج إلى دعم حقيقي وتحديدًا من دول الجوار كـ وتونس وليس من الدول الأجنبية التي لديها أطماع للسيطرة على المشهد، مشيرًا إلى أن دعم حكومة الوفاق الوطني لن يكون إلا من الداخل الليبي.

وأوضح بن هامل أن: “هناك صراعًا غربيًا على الملف الليبي، وتحديدًا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وبريطاينا وفرنسا، الذين لديهم أطماع في ليبيا”، قائلاً: “هذه الدول تريد استمالة بعض الأطراف لصالحها حتى تستطيع من خلالها تحقيق مصالحها”.

 

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