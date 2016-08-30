مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين فى انقلاب ميكروباص بمحور 26 يوليو

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق محور 26 يوليو نتيحة لكسر عمود الكردان الخاص بالسيارة، وأدى الحادث إلى توقف حركة المرور أعلى الطريق للمتجه من مناطق الجيزة وفى طريقه إلى مدينة السادس من أكتوبر.

> أمر اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور بانتقال الخدمات المرورية إلى مكان لإزالة حطام الحادث فيما تم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.