صراع الصفقات - تقارير: ليفربول سيعير بالوتيللي لنيس

اقترب ماريو بالوتيللي مهاجم ليفربول من الانضمام إلى فريق نيس الفرنسي خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وقال تقرير نشرته صحيفة "نيس ماتين" الفرنسية إن المهاجم الإيطالي من المتوقع أن ينضم على سبيل الإعارة لنيس.

وأكدت إذاعة "مونتي كارلو" إن بالوتيللي قد سافر لفرنسا للخضوع للفحص الطبي تمهيدا للإعلان الرسمي.

ويقدر راتب بالوتيللي الحالي مع ليفربول بـ5.8 مليون يورو في الموسم، ويمتد عقده الحالي مع الحمر حتى 2018.

وقضى بالوتيللي الموسم الماضي معارا إلى ميلان لعب خلاله 23 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا.