أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رسميا - أرسنال يضم مهاجما جديدا.. لوكاس بيريز مدفعجي

Google+ Print
رسميا - أرسنال يضم مهاجما جديدا.. لوكاس بيريز مدفعجي رسميا - أرسنال يضم مهاجما جديدا.. لوكاس بيريز مدفعجي

أعلن أرسنال الإنجليزي عن ضم الإسباني لوكاس بيريز مهاجم ديبورتيفو لاكورونيا رسميا.

الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال كان قد أعلن قبل أيام أن لوكاس بيريز وشكوردان موستافي قد تجاوزا الفحص الطبي وباتا جاهزين للانضمام للمدفعجية.

وأعلن أرسنال من خلال موقعه الرسمي عن ضم بيريز صاحب الـ27 عاما لصفوفه ليضم أخيرا مهاجم جديد لكتيبة المدفعجية.

بيريز سجل في الموسم الماضي بالدوري الإسباني 17 هدفا لفريقه ديبورتيفو لاكورونيا كما سجل هدفا في شباك إيبار بالجولة الافتتاحية من الليجا هذا الموسم.

وقال فينجر بعد الإعلان الرسمي "هو ليس هدافا فحسب، لكنه فتى يعمل بشكل جماعي جيد مع زملائه يستطيع أن يصنع ويتحرك بشكل جيد وعينه جيدة على المرمى وقدم موسما رائعا العام الماضي".

لوكاس بيريز هو رابع صفقات أرسنال هذا الموسم بعد روب هولدينج وهاكوما أسانو الذي انتقل لشتوتجارت معارا وجرانيت جاكا ومن المنتظر أن يكون شكوردان موستافي مدافع فالنسيا هو الخامس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع