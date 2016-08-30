رسميا - أرسنال يضم مهاجما جديدا.. لوكاس بيريز مدفعجي

أعلن أرسنال الإنجليزي عن ضم الإسباني لوكاس بيريز مهاجم ديبورتيفو لاكورونيا رسميا.

الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال كان قد أعلن قبل أيام أن لوكاس بيريز وشكوردان موستافي قد تجاوزا الفحص الطبي وباتا جاهزين للانضمام للمدفعجية.

وأعلن أرسنال من خلال موقعه الرسمي عن ضم بيريز صاحب الـ27 عاما لصفوفه ليضم أخيرا مهاجم جديد لكتيبة المدفعجية.

بيريز سجل في الموسم الماضي بالدوري الإسباني 17 هدفا لفريقه ديبورتيفو لاكورونيا كما سجل هدفا في شباك إيبار بالجولة الافتتاحية من الليجا هذا الموسم.

وقال فينجر بعد الإعلان الرسمي "هو ليس هدافا فحسب، لكنه فتى يعمل بشكل جماعي جيد مع زملائه يستطيع أن يصنع ويتحرك بشكل جيد وعينه جيدة على المرمى وقدم موسما رائعا العام الماضي".

لوكاس بيريز هو رابع صفقات أرسنال هذا الموسم بعد روب هولدينج وهاكوما أسانو الذي انتقل لشتوتجارت معارا وجرانيت جاكا ومن المنتظر أن يكون شكوردان موستافي مدافع فالنسيا هو الخامس.