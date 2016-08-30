السلطات الصربية تعتقل 3 أشخاص بتهمة محاولة تهريب مهاجرين

أعلنت السلطات الصربية، اليوم الثلاثاء، اعتقال ثلاثة بتهمة محاولة تهريب 64 مهاجرًا من أفغانيين من بلغاريا المجاورة.

وقالت وزارة الدفاع الصربية إن دورية مشتركة من الشرطة والجيش ألقت القبض المهربين مساء الاثنين، بينما كانوا ينقلون المهاجرين قرب الحدود مع بلغاريا، على ما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”.

وأضافت أن مجموعة من 34 مهاجرًا كانوا مكتظين في سيارة، بينما كان 30 مهاجرًا آخرين على وشك استقلال سيارتين، ولفت إلى أن معظمهم من الرجال، فضلا عن أربع نساء، وأطفال ورضيع.

ومثلت دول البلقاء طريقا للمهاجرين الفارين من الحروب والفقر صوب أوروبا، ولجأ المهاجرون إلى مهربي البشر في محاولة لتغطي عقبات إغلاق حدود دول البلقان في مارس الماضي.