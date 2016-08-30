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السادات يتقدم باستقالته من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بـ«النواب»

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السادات يتقدم باستقالته من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بـ«النواب» السادات يتقدم باستقالته من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بـ«النواب»

محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب – أرشيفية

أكد محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، أنه تقدم باستقالته من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

وأشار السادات – في بيان اليوم الثلاثاء – إلى أنه بمناسبة قرب انتهاء دور الانعقاد الأول، وبمراجعة ما تم من أعمال وأنشطة اللجنة، وما وصفه من عدم تعاون رئاسة المجلس والأمانة الفنية للبرلمان والحكومة في عدم الاستجابة للمذكرات والطلبات التي سبق تقدمها من اللجنة، وأعضائها وتخص قضايا وشكاوى المواطنين ومظالمهم.

وأوضح، أنه فيما يخص التواصل مع العالم الخارجي في التزامات الدولية والدفاع عن صورة مصر، طالب بقبول استقالته من رئاسة اللجنة.

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