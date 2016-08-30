وزير الصحة يتفقد سيارات تجميع «البلازما» بهيئة المصل واللقاح

تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء، سيارات تجميع البلازما والغرف الباردة الخاصة بحفظ البلازما بالشركة القابضة للأمصال الحيوية واللقاحات ” فاكسيرا “، وذلك في إطار الإجراءات التي تقوم بها الوزارة، لتنفيذ مصنع مشتقات الدم.

وأكد وزير الصحة إنه سيتم إنشاء مراكز لتجميع البلازما، طبقًا لمدونة منظمة الصحة العالمية بأساليب التصنيع الجيد، لحل مشكلة توافر أدوية مشتقات الدم، وذلك بالتعاون بين الخدمات الطبية للقوات المسلحة، والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات.

وأشار إلي أنه قد تم الاتفاق مع المركز القومي لخدمات نقل الدم، لاستخدام مراكز تجميع البلازما الخاصة به وعددهم 24 مركز على مستوى الجمهورية، في مشروع تجميع البلازما، لافتًا إلي أن تنفيذ مصنع مشتقات الدم، يتطلب توافر وجاهزية مراكز وسيارات لجمع البلازما، وذلك طبقًا للشروط والمواصفات التي نصت عليها مدونة منظمة الصحة العالمية، التي سيتم الألتزام بها والقبول بأي تعديلات تقرها المنظمة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن تلك تعد الخطوة الثانية لحل مشكلة نقص أدوية مشتقات الدم وتوفير الأدوية محليًا بعد أن تم وضع خطة لحل توافر هذه الأدوية، عن طريق استيرادها من خلال الشركات الموجودة داخل جمهورية مصر العربية.

وكان وزير الصحة والسكان، قد عقد اجتماعًا بحضور كل من مستوردي أدوية مشتقات الدم ، والدكتورة هالة عدلي حسين رئيس شركة خدمات نقل الدم بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، والدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة، لبحث مشكلة استيراد أدوية مشتقات الدم في ظل أزمة نقص الدولار، كما بحث الخطة التي تم وضعها لتوفير الكميات اللازمة من أدوية مشتقات الدم لعام 2017، بالإضافة إلي مناقشة أسعار هذه الأصناف من الأدوية ومراجعتها وفقًا للأسعار العالمية.

وأعلن عن تشكيل لجنة لإدارة أزمة أدوية مشتقات الدم بالوزارة، ووضع خريطة للبدء فى حصر الأحتياجات وتوفيرها خلال الفترة المقبلة.