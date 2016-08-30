5 طرق سهلة تساعدك على النوم بدون أرق.. أهمها التعرض للشمس

يعانى البعض من الأرق وعدم قدرتهم على النوم بسهولة فى الليل، وهو ما يصيبهم بعدم الاتزان الدائم، ويكشف تقرير على الموقع البريطانى "ديلى ميل" 5 طرق سهلة تساعدك على إبعاد الأرق بعد إجراء التجارب السريرية على 3000 متطوع أمريكى.

قام بهذه الدراسة مجموعة من الباحثين من الأكاديمية الأمريكية لطب النوم، حيث كشفوا أن قلة النوم تساهم فى الإصابة مرض السكر، السرطان، السمنة، الاكتئاب، وفقدان الذاكرة وأمراض القلب.

واستخلصت الدراسة أهم النصائح التى يمكن أن تساعد على الحصول على أفضل ساعات نوم بدون أرق..

1. التعرض لضوء الشمس..

وجدت الدراسة أن الذين يتعرضون لأشعة الشمس أكثر قدرة على النوم بهدوء فى الليل، حيث الذين يفتقرون التعرض للضوء الطبيعى يناموا 45 دقيقة أقل كل ليلة، فالتعرض للهواء الطلق وأشعة الشمس المباشرة يحفزان على إنتاج الميلاتونين يساعد على تحسين نوعية النوم، لذلك التعرض للشمس لمدة نصف ساعة يوميا على الأقل من الساعة 6 حتى الساعة 8.30 صباحا يساعد على النوم فى الليل.

2. النوم من الساعة 10 مساء..

مع السهر ونظام اليوم غير المنتظم يذهب بعضنا للسرير بعد الساعة 1 منتصف الليل وبذلك يخسر كل فوائد النوم، حيث تكمن الفوائد كلها بداية من الساعة 10 مساء حتى الساعة 2 منتصف الليل، لذلك الابتعاد عن السهر والذهاب إلى السرير الساعة 10 بليل يمكنك من النوم بهدوء والاستفادة من هذه المرحلة الهامة فى يومك حيث إنها تنظم عملية التمثيل الغذائى مما يعود بالنفع على كل أعضاء الجسم.

3. الابتعاد عن متابعة شاشة اللاب توب قبل النوم..

كشفت الدراسة أن الضوء الأزرق الذى يخرج من شاشة اللاب توب أو الموبايل يقلل من إنتاج الجسم للملاتونين وهو ما يسبب الأرق والشعور بالتعب الدائم.

4. النوم عاريا..

أظهرت الدراسة أن المصابين بالأرق تميل درجة حرارة جسمهم عالية عن الطبيعى بسبب الملابس، لذلك يمكن النوم عاريا أو بملابس تضمن لك انتظاما فى درجة الحرارة للتخلص من الأرق.

5. الاستلقاء على الظهر أثناء النوم..

من أفضل الأوضاع التى تساعد على النوم بهدوء لأنه يساعد على محاذاة العمود الفقرى بشكل صحيح مع استخدام وسادة مناسبة ومريحة حتى لا تسبب آلام الرقبة والظهر وبالتالى الصداع.