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دراسة تحذر: لحوم القرش تحتوى على مواد سامة تسبب الأمراض العصبية

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دراسة تحذر: لحوم القرش تحتوى على مواد سامة تسبب الأمراض العصبية دراسة تحذر: لحوم القرش تحتوى على مواد سامة تسبب الأمراض العصبية

>كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة جديدة أشرف عليها علماء من جامعة ميامى (UM) عن نتائج جديدة ومثيرة تخص تناول لحوم القرش، حيث وجد العلماء تركيزات عالية من السموم المرتبطة بالأمراض العصبية فى زعانف وعضلات 10 أنواع منها.

 

ويشير فريق البحث إلى أن أسماك القرش يمكن أن يكون لها فوائد صحية لكن الدراسة الحديثة تحذر من تناولها بعد اكتشاف مواد سامة بها وهى مهددة بالانقراض بسبب الصيد الجائر.

 

ولتأكيد نتائج الدراسة قام العلماء بجمع زعانف وعينات الأنسجة العضلية من 10 أنواع من سمك القرش، ووجدوا فى المحيطين الأطلسى والهادئ تركيزات عالية لاثنين من السموم منها الزئبق وβ-N-متيل-L-ألانين التى يطلق عليها (BMAA). 

 

وقال العلماء إن الدراسات الحديثة ربطت “BMAA” بالأمراض العصبية مثل مرض الزهايمر والتصلب الجانبى الضمورى (ALS).

 

وأكدت الدكتورة ديبورا والهريس، أستاذة علم الأعصاب وكبير مؤلفى الدراسة، أن أسماك القرش المفترسة أنسجتها تتراكم بها تركيزات عالية من السموم، والتى قد لا تشكل فقط تهديداً على صحة القرش فقط بل المستهلكين أيضاً.

 

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Science Daily”، وذلك فى الثلاثين من شهر أغسطس الجارى.


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