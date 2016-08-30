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محكمة النقض تلغى حبس 12 طالبا إخوانيا وتعيد محاكمتهم

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محكمة النقض تلغى حبس 12 طالبا إخوانيا وتعيد محاكمتهم محكمة النقض تلغى حبس 12 طالبا إخوانيا وتعيد محاكمتهم

>كتب أحمد متولى

قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من 12 طالبا من المنتمين لتنظيم الإخوان بمحافظة الدقهلية، وقررت إلغاء عقوبة حبسهم 3 سنوات وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية.

 

وكانت محكمة جنح مستأنف المنصورة، أصدرت حكما بتأييد عقوبة، أول درجة – الصادرة بحبس الطلاب 3 سنوات لضلوعهم فى أحداث عنف شهدتها الجامعة عام 2014، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.

 

وأسندت النيابة العامة للطلاب المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون تصريح، وترويع المواطنين، والاعتداء على أفراد الأمن الإدارى.

 

 

 

 


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