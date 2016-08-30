نواب يطالبون بجدولة ديون الفلاحيين وعدم ملاحقتهم أمنيًا

طالب نواب لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وقف الملاحقات الأمنية للفلاحين، وجدولة ديونهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة، اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة بشأن مديونيات الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي، والأحكام الصادرة ضدهم.

وأكد النواب، أن الفلاحين المصريين يعانون بسبب عدم قدرتهم على الدفع تاركين منزلهم خوفًا من الحبس؛ الأمر الذي ترتب عليه تراجع الزراعة.

وطالبوا بإعداد دراسة لمعرفة إن كان هناك إمكانية لإسقاط الفائدة من عدمه، وبما لا يتعارض مع المصلحة العامة للبلاد، مع وضوع حلول عاجلة بشأن الملاحقات القضائية.

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