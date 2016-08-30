مجلس الوزراء ينفي إلغاء منظومة الخبز

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ما تردد حول وجود خلل في منظومة السلع التموينية والخبز تتمثل في عدم توافر بعض السلع التموينية، وارتفاع أسعار بعضها الآخر، وعودة طوابير الخبز مرة أخرى.

وذكر تقرير صادر عن المركز، اليوم الثلاثاء، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أكدت أنها شائعات تهدف لإحداث بلبلة، لافتةً إلى توافر كافة السلع التموينية بمختلف محافظات الجمهورية، وأن عملية حصول المواطنين سواء على السلع التموينية أو الخبز تتم بسهولة ويسر ودون معاناة.

وأشارت الوزارة ، إلى أنها تواصل ضخ كميات كبيرة من السلع التموينية يوميا بكافة محافظات الجمهورية، وأنها توفر كافة السلع الغذائية على البطاقات التموينية بفروع محلات البقالة التموينية والمجمعات الاستهلاكية، فروع مشروع جمعيتي، منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وذلك بهدف تلبية متطلبات المواطنين، وأنه لن يتم إلغاء تلك المنظومة أو تعديلها.

وأكدت الوزارة – فيما يتعلق بمنظومة الخبز الجديدة – استمرار العمل بتلك المنظومة، وعدم حدوث أي خلل بها مع استمرار عملية حصول المواطنون على الخبز بشكلٍ طبيعي وبسهولة ويسر، وفي أي وقت وطوال اليوم، كما أنه لم ولن يتم إلغاء تلك المنظومة ولا سلع النقاط أو خفض قيمتها لأنها أصبحت حق من حقوق المواطنين التي اكتسبوها حيث أن تلك المنظومة الجديدة قد قضت على إهدار الدقيق الذي كان يصل إلى 12 مليار جنيه سنويًا.

وأضافت الوزارة، أن إجمالي ما يحصل عليه المواطنون من سلع مجانية مقابل توفيرهم في استهلاك الخبز تصل قيمته إلى حوالي 500 مليون جنيه شهريًا بمتوسط يتراوح ما بين 40 إلى 60 جنيهًا لكل بطاقة شاملة السلع المجانية والتموينية.

ولفتت إلى أن الأجهزة الرقابية تعمل على مدار اليوم، لمتابعة مدى توافر السلع للمواطنين واستقرار أسعارها، كما أن هناك تعليمات لكافة مديريات التموين بجميع محافظات الجمهورية بتشديد الرقابة والتواجد الميداني لضمان توافر السلع وعدم التلاعب بأسعارها.