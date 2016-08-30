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جنوب السودان ينسحب من تصفيات أمم إفريقيا بالجابون لنقص الأموال

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جنوب السودان ينسحب من تصفيات أمم إفريقيا بالجابون لنقص الأموال جنوب السودان ينسحب من تصفيات أمم إفريقيا بالجابون لنقص الأموال

كأس أمم إفريقيا

أعلن اتحاد كرة القدم في جنوب السودان، انسحاب الأول لكرة القدم من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 بالجابون، ليكون المنتخب الثاني المنسحب من التصفيات بعد منتخب تشاد.

وأوضح الاتحاد، اليوم الثلاثاء، أنه تم اتخاذ القرار بسبب عدم امتلاك الموارد المالية الكافية، وبالتالي لن يسافر إلى غينيا الاستوائية لخوض المباراة الأخيرة في التصفيات.

يشار إلى أنه في حالة عدم سفر منتخب جنوب السودان لمواجهة منتخب غينيا الاستوائية، فإنه سيعاقب ماليًا بحوالي 30 ألف دولار من قِبل الاتحاد الإفريقي، بالإضافة لحرمانه من خوض تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.

أ ش أ 

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