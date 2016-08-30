الصحة: البعثة الطبية للحج توقع الكشف على 4267 مريض مصري

مراسل أونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، 4267 حالة مرضية، حتى صباح اليوم الثلاثاء، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، ، بينما دخلت 41 حالة إلى المستشفيات السعودية، فيما غادرت 34 حالة بعد تمام شفائها، ومازال 7حالات تتلقى العلاج وتحت الملاحظة.

وأوضح بيان الوزارة الصحة، أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ 11 حالة، من بينها ٩ بمستشفيات مكة المكرمة، وحالتين بالمدينة المنورة، فيما تم تسجيل 4 وفيات فقط حتى الآن.

وأشار الدكتور علي حجازي، مساعد وزير الصحة للتأمين الصحي، رئيس البعثة الطبية للحج، إلى أنه لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم، لافتًا إلى قيام الفريق الوقائى بنشر التوعية الطبية المستمرة للحجاج لتفادى الإصابة بالأمراض المعدية والغير معدية وطرق التعامل معها.

كما تفقد عدد من العيادات بالفنادق صباح اليوم، للوقوف على جاهزيتها وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدًا حسن سير العمل، واستعدادها لإستقبال أى عدد من الحجاج المصريين.