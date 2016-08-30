شركة المياه والشرب والصرف الصحى تستطلع آراء المواطنين حول خدماتها بجرجا

مراسل أونا

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، استطلاع رأي بمركز ومدينة جرجا، وذلك للتعرف عن مدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة، حيث بحث الاستطلاع مدى جودة مياه الشرب والمشكلات الخاصة بخدمة الصرف الصحي.

وصرح المهندس محمد بدرى محمد دين، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بقيام مسئولى التوعية بالشركة، خلال المقابلات التى تم اجرائها مع المواطنين بتوعيتهم بخدمة الخط الساخن 125، وجميع الخدمات التي تقدمها الشركة، وكذلك توعيتهم بضرورة الحفاظ على مياه الشرب من الإهدار وترشيد استهلاك المياه.