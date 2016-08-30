أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

شركة المياه والشرب والصرف الصحى تستطلع آراء المواطنين حول خدماتها بجرجا

Google+ Print
شركة المياه والشرب والصرف الصحى تستطلع آراء المواطنين حول خدماتها بجرجا شركة المياه والشرب والصرف الصحى تستطلع آراء المواطنين حول خدماتها بجرجا

شركة المياه والشرب والصرف الصحى بسوهاج

 

مراسل أونا

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، استطلاع رأي بمركز ومدينة جرجا، وذلك للتعرف عن مدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة، حيث بحث الاستطلاع مدى جودة مياه الشرب والمشكلات الخاصة بخدمة الصرف الصحي.

وصرح المهندس محمد بدرى محمد دين، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بقيام مسئولى التوعية بالشركة، خلال المقابلات التى تم اجرائها مع المواطنين بتوعيتهم بخدمة الخط الساخن 125، وجميع الخدمات التي تقدمها الشركة، وكذلك توعيتهم بضرورة الحفاظ على مياه الشرب من الإهدار وترشيد استهلاك المياه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا