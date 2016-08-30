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تقرير: جيان يفشل في اجتياز الطبي مع ريدينج

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تقرير: جيان يفشل في اجتياز الطبي مع ريدينج تقرير: جيان يفشل في اجتياز الطبي مع ريدينج

ذكر موقع "غانا سوكر نت" أن جيان أسامواه المهاجم الدولي فشل في اجتياز الكشف الطبي في نادي ريدينج الذي ينافس في الدرجة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد الاتفاق بين ريدينج وجيان على بنود العقد، فشل مهاجم شانجهاي إيست الصيني صاحب الـ30 عاما في اجتياز الكشف الطبي.

وكشف التقرير عن أن جيان يعاني من إصابة تمنعه من اللعب قبل 8 أسابيع من الآن.

يذكر أن جيان كان على رادار الأهلي المصري لكن الصفقة لم تتحرك أو ترتق لمرحلة الاهتمام بين الطرفين.

حاول نادي فولام ضم جيان، لكنه لم يفلح في التوصل لاتفاق نهائي مع شانجهاي أو اللاعب. وهنا ظهر اهتمام ريدينج.

ويتقاضى جيان 227 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا من شانجهاي.

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