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رسميا - كريستال بالاس يضم ريمي من تشيلسي على سبيل الإعارة

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رسميا - كريستال بالاس يضم ريمي من تشيلسي على سبيل الإعارة رسميا - كريستال بالاس يضم ريمي من تشيلسي على سبيل الإعارة

أعلن كريستال بالاس رسميا عن ضم لويك ريمي من تشيلسي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ولعب ريمي تحت قيادة ألان بارديو مدرب بالاس الحالي، حينما كانا في نيوكاسل يونايتد.

وانضم ريمي إلى تشيلسي قادما من كوينز بارك رينجرز في صيف 2014 بقيمة 10.5 مليون جنيه إسترليني هي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، بعقد يمتد لأربعة مواسم.

ولعب ريمي لتشيلسي 47 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 12 هدفا وصنع 3 أهداف.

وكان موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي قال إن بالاس يرغب في شراء اللاعب بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني، لكن الفريق اللندني ضم اللاعب على سبيل الإعارة.

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