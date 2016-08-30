سائقو التاكسى يضربون احتجاجا على عمل السيارات الملاكى بالعاشر من رمضان

فى أقل من شهر، شهدت مدينة العاشر من رمضان تنظيم سائقى التاكسى بمدينة العاشر من رمضان إضرابا عن العمل احتجاجا على قيام بعض أصحاب السيارات الملاكى بتشغيل سيارتهم أجرة.

نظم أصحاب السيارات التاكسى داخل مدينة العاشر، اليوم الثلاثاء، إضرابا عن العمل بميدان العاشرة وبالتحديد أمام مركز شباب المجاورة العاشرة، وارتصت السيارات وقاموا بإعلان احتجاجهم عن عمل سيارات الملاكى، وتوجه اللواء أحمد بسيونى مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، بالتواصل معهم لحل المشكلة فى وجود الرائد محمد سالم رئيس وحدة المرور، لإنهاء الإضراب والتوصل لحل يرضى جميع الأطراف.

ومن جانبهم أكد بعض أهالى مدينة العاشر من رمضان أن السيارة التاكسى تحتسب أجرة عالية على المشاوير، خاصة ممن لا يقومون بالالتزام بتركيب عدادات، إضافة إلى أنهم يقيسون المسافات بالمجاورات، التى تصل بعض المجاورات إلى 15 و20 جنيها، وهو لا يمكن تحمله خاصة أن الشريحة الكبرى من قاطنى مدينة العاشر من العمال.

وفى سياق متصل أكد مجلس الأمناء أن أزمة التاكسى سيتم حلها بزيادة عدة الرخص التى يتم إعطاؤها للمدينة، فى حين أن الأزمة الحقيقة هى نقص السيارات السرفيس الداخلية التى تعمل على كل خطوط المجاورات السكنية، وتحدد خط سيرها على الطريق السريع المؤدى للمجاورات، وهو الأمر الذى يضطر الأهالى استقلال السيارات الأجرة سواء ملاكى أو تاكسى، فى حين أن سائق الملاكى يعمل عليها لزيادة دخله فيحدد 5 جنيهات لأى مشوار مهما كانت مسافته.