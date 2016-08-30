عمر هريدى يطعن لإلغاء إعلان انتخابات اتحاد الكرة بسبب إدراج "الهوارى"

أقام عمر هريدى المحامى، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات اتحاد كرة القدم التى تم إجراؤها فى 30 أغسطس 2016.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٢٦٨٥ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومى للرياضة، وآخرين، وذكرت الدعوى أن اللجنة الانتخابية لم تنفذ حكم إدراجه فى كشوف الانتخابات، بالإضافة إلى أن كشوف المرشحين لا تمثل الحقيقة لمخالفتها لأحكام القضاء، حيث يوجد بها حازم الهوارى الذى ينافسه على عضوية مجلس الإدارة على الرغم من صدور حكم قضائى باستبعاده.