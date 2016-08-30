تأجيل دعوى بطلان قرار تشكيل لجنة تسيير أعمال اتحاد كتاب مصر لـ9 أكتوبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من إبراهيم السيد المحامى وكيلا عن علاء عبد الهادى رئيس اتحاد كتاب مصر، والتى يطالب فيها بوقف قرار وزير الثقافة حلمى النمنم بتشكيل لجنة تسيير أعمال الاتحاد، لجلسة 9 أكتوبر الجارى.

اختصمت الدعوى وزير الثقافة بصفته، وذكرت أنه صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار وزير الثقافة بإقالة رئيس اتحاد الكتاب علاء عبد الهادى، وما ترتب على ذلك الحكم من أثار أخصها بطلان كافة القرارات التى صدرت من الوزير فى حق اختصاص رئيس اتحاد الكتاب.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قضت بقبول الدعوى المقامة من علاء عبد الهادى رئيس اتحاد كتاب مصر، التى يطالب فيها ببطلان الدعوى لعقد جمعية عمومية طارئة للاتحاد، وبطلان قرار وزير الثقافة بعزله، واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٣٦٠٣ لسنة ٧٠ قضائية، وزير الثقافة، حيث ذكرت أن قرار الدعوى لم يصدر من رئيس اتحاد كتاب مصر، وأن قرار إقالته مخالف للقانون والدستور.