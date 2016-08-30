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تأجيل استشكال حازم وسحر الهوارى على استبعادهما من انتخابات الجبلاية لـ3سبتمبر

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تأجيل استشكال حازم وسحر الهوارى على استبعادهما من انتخابات الجبلاية لـ3سبتمبر تأجيل استشكال حازم وسحر الهوارى على استبعادهما من انتخابات الجبلاية لـ3سبتمبر

>كتب حازم عادل

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل 3 استشكالات مقامين من خالد السمان المحامى، بصفته وكيلا عن حازم وسحر الهوارى، والذى يطالب خلالهم بوقف تنفيذ الثلاثة أحكام الصادرة فى الدعويين المقامتين من ماجدة الهلباوى وآخرى مقامة من ماجدة محمود عبد العال، باستبعاد سحر وحازم الهوارى من انتخابات اتحاد الكرة المصرى المقرر إجراؤها اليوم، لجلسة ٣ سبتمبر المقبل، لاتخاذ إجراءات الرد.

 

وطلب محامى سحر وحازم الهوارى، برد المحكمة قبل الفصل فى الإشكالات المطالبة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، باستبعاد حازم وسحر الهوارى، من انتخابات اتحاد الكرة، وشطب أسماؤهم من كشوف المرشحين.

 

فيما قضت المحكمة بقبول الثلاثة الاشكالات المقامة من ماجدة الهلباوى، وماجدة محمود عبد العال، والذى يطالبون بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، باستبعاد حازم وسحر الهوارى، من انتخابات اتحاد الكرة، وشطب أسماؤهم من كشوف المرشحين.

 

وحملت الإشكالات المقامة من سحر وحازم الهوارى أرقام ٧٢٠٧٦، ٧٢٠٩١، ٧٢٠٨٣ لسنة ٧٠ قضائية، بينما حملت الإشكالات المقامة من ماجدى الهلباوى وماجدة محمود أرقام ٧٢١٨٩، ٧٢٢٣٧، ٧٢٢٤٦ لسنة ٧٠ قضائية. 

 


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