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تأجيل دعوى بطلان استبعاد ترشيحات رئيس اتحاد الكتاب لجوائز الدولة لـ9 أكتوبر

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تأجيل دعوى بطلان استبعاد ترشيحات رئيس اتحاد الكتاب لجوائز الدولة لـ9 أكتوبر تأجيل دعوى بطلان استبعاد ترشيحات رئيس اتحاد الكتاب لجوائز الدولة لـ9 أكتوبر

>كتب حازم عادل

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من إبراهيم السيد المحامى وكيلا عن علاء عبد الهادى رئيس اتحاد كتاب ، والتى يطالب فيها بوقف قرار وزير الثقافة حلمى النمنم باستبعاد ترشيحات رئيس اتحاد كتاب مصر من جوائز الدولة التقديرية، لجلسة 9 أكتوبر المقبل.

 

واختصمت الدعوى وزير الثقافة بصفته، وذكرت أنه صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار وزير الثقافة بإقالة رئيس اتحاد الكتاب علاء عبد الهادى، وترتب على ذلك الحكم بطلان أثار كافة القرارات التى صدرت من الوزير فى حق اختصاص رئيس اتحاد الكتاب، ومنها إستبعاد الترشيحات التى اختارها للمنافسة على جوائز الدولة التقديرية.

 

 


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