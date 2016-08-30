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طالبة تقتل شقيقتها بالخطأ بسبب معاتبتها على دخولها على الفيس بوك بقنا

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طالبة تقتل شقيقتها بالخطأ بسبب معاتبتها على دخولها على الفيس بوك بقنا طالبة تقتل شقيقتها بالخطأ بسبب معاتبتها على دخولها على الفيس بوك بقنا

أرشيفية

مراسل أونا

لقيت طفلة مصرعها خنقًا أثر قيام شقيقتها الكبرى بخنقها بحبل بطريق الخطأ، أثناء معاتبتها لدخولها على الفيس بوك، وعدم الاهتمام بدراستها بمدينة قنا، وتلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارًا بمصرع طالبة بقنا.

وكشفت التحريات مصرع المدعوة ” غادة . س . م “، 13 سنة، طالبه، حيث تبين وجود أثار خنق بالرقبة، وتبين من التحريات نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليها وشقيقتها الكبرى، وتدعى ‘ سارة “، 16 سنة، طالبة، بسبب معاتبة الثانية لشقيقتها الصغرى لدخولها على الفيس بوك، وعدم الاهتمام بدراستها، وأثناء معاتبتها تصادف وجود حبل بيد المجنى عليها فقامت الكبرى بلف الحبل حول رقبة الصغرى، كمزاح فلفظت أنفاسها الأخيرة بطريق الخطأ، فتم نقل الجثة لمستشفى قنا العام، وتم ضبط المتهمة لعرضها على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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