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ضبط متسلل كاميرونى بمدينة أبو سمبل بأسوان

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ضبط متسلل كاميرونى بمدينة أبو سمبل بأسوان ضبط متسلل كاميرونى بمدينة أبو سمبل بأسوان

> أسوان - صلاح المسن

تمكنت قوات الأمن بأسوان، من ضبط متسلل كاميرونى الجنسية بمدينة أبو سمبل جنوب محافظة أسوان، لدخوله البلاد بطريقة غير شرعية.

 

وورد لمركز شرطة أبو سمبل، محضر محرر بمعرفة مكتب مخابرات حرس الحدود بأبو سمبل، متضمناً ضبط الكاميرونى الجنسية "سعيد أبو فايد"، 23 سنة، عاطل، وذلك لدخوله البلاد بطريقة غير شرعية عبر الحدود السودانية المصرية الكائنة بدائرة مركز أبو سمبل وعدم حملة ثمة تحقيق شخصية .

 

تم التنسيق مع إدارة الأمن الوطنى وفرع الأمن العام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم  331 لسنة 2016 م جنح مركز شرطة أبو سمبل، وتم التحفظ عليه لفحصه جنائيا وسياسيا وعرضه على النيابة المختصة للتصرف .


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