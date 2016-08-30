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بالصور..برنامج تدريبى على الحرف البيئية واليدوية بثقافة الوادى الجديد

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بالصور..برنامج تدريبى على الحرف البيئية واليدوية بثقافة الوادى الجديد بالصور..برنامج تدريبى على الحرف البيئية واليدوية بثقافة الوادى الجديد

جانب من التدريب على الحرف البيئية واليدوية

مراسل أونا

ينظم فرع الثقافة الجماهيرية بالوادى الجديد، برنامجًا تدريبيًا بمركز التدريب على الحرف البيئية واليدوية، وصرح  محسن حسب وكيل فرع الثقافة الجماهيرية بالوادى الجديد، بأن البرنامج يهدف إلي اكتشاف المواهب المتعددة، واستخدام خامات من البيئة، والتدريب على صناعة الأشغال اليدوية المختلفة، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، ومراكز الشباب بالمحافظة والجمعيات الأهلية.

وأضاف أن البرنامج ياتى تحت رعاية السيد اللواء محمود عشماوي محافظ الوادى الجديد، و سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، و فوزية أبو النجا رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى.

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