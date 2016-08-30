محافظ القليوبية يفتتح حمام السباحة الجديد بالنادي الرياضي في بنها

افتتح اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية لتطوير طريق كورنيش النيل بمدينة بنها بعد تطويره من ميدان المحطة إلى شارع سعد زغلول إلى نفق شعراوي – الحزب الوطني – ثم العودة إلى كورنيش النيل أمام مجلس مدينة بنها ثم إلى شارع الدهشان ثم العودة إلى ميدان المحطة .

وتم رفع الجزر الوسطى في الشوارع المذكورة، وتحويل المسار إلى إتجاه واحد بدلًا من إتجاهيين، وشمل التطوير استكمال أعمال الكهرباء، والإضاءة، وتركيب أعمدة الهاي ماست للميادين بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه.

كما تم افتتاح حمام السباحة الجديد بنادي بنها الرياضي، حيث تم إنشاء حمام سباحة كامل أوليمبي – تم تنفيذه من قِبل وزارة الإنتاج الحربي – فضلًا عن وحدات تغيير ملابس للسباحين بالإنارة بتكلفة 4 مليون و800 ألف جنيه تقريبًا، وعلى مساحة 30×40م .

وشارك في الافتتاح اللواء السعيد عبد المعطي، السكرتير العام، المهندس مصطفى عباس، السكرتير العام المساعد، الدكتور جمال إسماعيل، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، محسن الحملاوي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

كما شارك ألفت فرغلي، وكيل وزارة التربية والتعليم، والشيخ صبري دويدار، وكيل وزارة الأوقاف، فضلًا عن عددٍ من القيادات التنفيذية والشعبية، وعدد من المواطنين المشاركين في احتفالات المحافظة، وعدد من نواب البرلمان عن المحافظة.