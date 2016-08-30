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إخلاء سبيل سائق أجرة تعدي علي ضابط مرور بالغردقة بكفالة 1000جنيه

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إخلاء سبيل سائق أجرة تعدي علي ضابط مرور بالغردقة بكفالة 1000جنيه إخلاء سبيل سائق أجرة تعدي علي ضابط مرور بالغردقة بكفالة 1000جنيه

أرشيفية

مراسل أونا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الغردقة، إخلاء سبيل سائق سيارة أجرة بالكفالة المالية 1000 جنيه، علي ذمة التحقيقات في واقعة تعديه علي ضابط شرطة بإدارة مرور الغردقة، في المشاجرة التي شهدها ميدان الدهار بالغردقة، بين نقيب شرطة بإدارة المرور وسائق أجرة ميكروباص، حيث تجمهر عدد من السائقين عقب القبض علي السائق، وتمكنت القوة الأمنية الموجودة بالميدان، من السيطرة علي الموقف وفض التجمهر، واصطحاب السائق إلى قسم شرطة ثان الغردقة، وتم إعادة الحركة المرورية بالميدان إلى طبيعتها، وتم اخلاء سبيل الضابط من سرايا النيابة.

وكان اللواء محمد توفيق مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقي إخطارًا بوقوع مشاجرة بين ضابط مرور وسائق سيارة أجرة ميكروباص، وذلك على خلفية مشادة كلامية بين الطرفين خلال مرور السائق بالميدان، وتبين أن السائق يعمل بدون رخصة قيادة، وتطورت المشادة بين الضابط والسائق، إلي تشابك بالأيدي، مما أسفر عن حدوث كدمات وجروح للطرفين، وأكد مسؤولو الأمن بالبحر الأحمر أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في الواقعة.

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