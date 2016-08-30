محمد بن راشد: "نحن بحاجة لأفكار مختلفة لمرحلة نمو جديدة في دولة الإمارات"

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المرحلة القادمة في دولة الإمارات تتطلب فكراً جديداً .. ودماءً جديدة .. وأفكاراً مختلفة لمرحلة نمو جديدة زادت فيها التحديات واتسعت الطموحات وارتفع سقف التوقعات.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه لجلسة عصف ذهني مع فريق عمله صباح اليوم (الثلاثاء) بمكتبه بأبراج الإمارات بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، حيث أضاف سموه: "نحن نقدّر دائماً من عمل ويعمل وسيعمل لدولة الإمارات.. وسنبقى في سعي مستمر لرفع مستوى معيشة مواطنينا والخدمات المقدمة لهم".

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجلسة التي تم طرح العديد من الأفكار والمبادرات والمشاريع خلالها بأن التفكير بشكل جماعي والحوار المفتوح مع فرق العمل يولِّد أفكاراً أفضل وأقرب دائما للنجاح، وخاطب سموه فرق عمله قائلاً: "الوظيفة الحكومية حياة كاملة في خدمة الناس.. ودولة الإمارات قامت على ثلة وهبت نفسها وحياتها لوطنها، لأنهم رأوا زايد وراشد وهبوا ليلهم ونهارهم وغدوهم ورواحهم من أجل دولة الإمارات".

وأضاف سموه: "نريد منكم النشاط الدائم ، والأفكار المتجددة ، والتعلّم المستمر والعزيمة القوية ، لأن القمم تريد همم .. والذي يريد المراكز الأولى يبذل الغالي من وقته لها".

وقال سموه: "هناك الآلاف من فرق العمل في الدولة الذي يواصلون الليل بالنهار من أجل رفع اسم الإمارات وحماية مكتسباتها وتحقيق الازدهار ولأبنائها، ونحن جزء من فريق واحد تجمعه رؤية واحدة وهدف نبيل هو خدمة شعب دولة الإمارات". واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء تطور وسير العمل وأهم الأفكار الجديدة الخاصة بوزارة شئون مجلس الوزراء والمستقبل والتي تضم الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئاسة مجلس الوزراء ومكتب الدبلوماسية العامة، كما ناقش سموه أيضا مجموعة من مشاريع المكتب التنفيذي لسموه بالإضافة لمشاريع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومؤسسة دبي للمستقبل، مؤكداً سموه أن كافة مشاريعنا القادمة في الإمارات لابد أن تحمل مواصفات ومعايير تتوافق مع تنافسية الإمارات العالمية وسمعتها الدولية وتعزز في نفس الوقت من رفاهية المواطنين واستفادتهم من مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تجري في الدولة.

حضر اللقاء معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء ورئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسعادة عبدالله البسطي، الأمين العام لمجلس الوزراء وسعادة سعيد العطر، المدير العام لمكتب الدبلوماسية العامة، وسعادة عبدالله بن طوق، مدير عام المكتب التنفيذي، وسعادة سيف العليلي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، بالإضافة لسعادة مريم الحمادي مساعد المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء للأداء والتميز الحكومي وسعادة هدى الهاشمي مساعد المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء للاستراتيجية والابتكار، وسعادة حصة بوحميد، مساعد المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء للخدمات الحكومية والريادة.

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