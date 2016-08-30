بالصور.. بدء التصويت في انتخابات اتحاد الكرة بعد اكتمال النصاب القانوني

تحتفل الجمعية العمومية في الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم بإجراء الانتخابات الجديدة لاختيار مجلس إدارة يحكم كرة القدم المصرية لمدة 4 سنوات قادمة، بعد يوم حافل يتم خلاله عرض الميزانية ومناقشة بعض الأمور التي تتعلق بمستقبل كرة القدم في مصر.

وبدأت الانتخابات منذ قليل، حيث يصوت 227 نادياَ، لانتخاب رئيس جديد للاتحاد و10 أعضاء جدد لمجلس الإدارة من بينهم سيدة ليتم إلقاء مهمة إدارة الكرة في مصر على عاتقهم حتى 2020.

يتنافس 3 مرشحين عن مقعد الرئيس وهم “هاني أبو ريدة، محمد الطويلة، ماجدة الهلباوى” فيما يتنافس 19 مرشح على 9 مقاعد لأعضاء مجلس الإدارة وهم حازم الهواري، كرم كردي، خالد لطيف، سيف زاهر، حازم إمام، وائل جمعة، عصام عبد الفتاح، مجدي المتناوي، أحمد مجاهد، حسن فريد، حمادة المصري، مجدي عبد الغني، مصطفى أبو قمر، محمد أبو الوفا، محمد سيف ، أشرف موسى، عاصم مرشد، فوزي سكوتي، عمر هريدي.

وتتنافس سيدتان فقط على المقعد النسائى وهما سحر الهوارى وماجدة محمود .

وتضم الانتخابات قائمة واحدة فقط هى قائمة هاني أبو ريدة المرشح على الرئاسة والتي تضم حازم الهواري، حسن فريد، كرم كردي، أحمد مجاهد، سيف زاهر، حازم إمام، وائل جمعة، وسحر الهواري.. بالإضافة إلى مقعدين خصصهما أبو ريدة لمرشحي الصعيد دون تحديدهما.

وتخضع الانتخابات، لرقابة “الفيفا” وسيحضر السوادني مجد شمس الدين مندوباً من “فيفا” مع جورج مونيكل مدير لجنة الاتحاد الوطنية بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

المراسل ـ عمر جمال: