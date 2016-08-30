البورصة المصرية تنهى تعاملاتها على ارتفاع جماعى.. وتربح 2.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم نحو 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 410,073 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر إيجى إكس 30″ بنسبة 0.6%، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 0.53%، وقفز مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 0.89%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 0.27%، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 0.41%.