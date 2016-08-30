ضبط 3 أطنان وربع دقيق مدعم قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث التموين بالدقهلية، من ضبط كمية كبيرة من الدقيق المدعم أثناء تجميعه من عدد من المخابز.

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود معلومات للعميد باهى زقزوق رئيس مباحث التموين تفيد قيام قائد السيارة رقم (د ر ج 9312 نقل) بتجميع كمية من الدقيق المدعم من المخابز البلدية بمدينة دكرنس لبيعه بالسوق السوداء.

وعقب تقنين الإجراءات، تم عمل عدة أكمنة تمكنت إحداها من ضبط السيارة المشار إليها، وتبين أنها قيادة السيد .ر.س 66 سائق، ومقيم قرية "نجير" دائرة مركز دكرنس حال قيامه بتجميع كمية من الدقيق المدعم من مخبز المواطن أحمد ك ع س36، ومقيم بندر دكرنس وبتفتيش السيارة تبين أنها مُحملة بـ( 3.250 طن - ثلاثة أطنان ومائتى وخمسون كيلو جرام ).

وبجرد حصة الدقيق الخاصة بالمخبز المشار إليه، تبين وجود عجز 11 شيكارة، تزن 550 كجم ، تم التحفظ على المتهمين والسيارة والمضبوطات على ذمة تصرفات النيابة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 13409/2016 جنح مركز دكرنس، وجارِ العرض على النيابة العامة.