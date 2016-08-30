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بالصور.. عمال الورش والسائقين بحى غرب أسيوط يعلنون الاعتصام لحين التثبيت

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بالصور.. عمال الورش والسائقين بحى غرب أسيوط يعلنون الاعتصام لحين التثبيت بالصور.. عمال الورش والسائقين بحى غرب أسيوط يعلنون الاعتصام لحين التثبيت

أعلن العشرات من العمال والسائقين بحى غرب مدينة أسيوط منذ صباح اليوم الثلاثاء إضرابهم عن العمل احتجاجا على عدم التثبيت، بعد وعود المسئولين لهم بالتثبيت أكثر من مرة آخرها وعد المحافظ لهم قبل شهر بدعوى انتظار خطاب المالية لتعيينهم على الموازنة العامة.

 

وقال العمال إن مرتباتهم الكلية لا تتجاوز الـ500 جنيه لكل منهم وأنهم يعملون منذ أكثر من 5 سنوات وينتظرون التثبيت أسوة بزملائهم في كل مكان بالرغم من توقيعهم عقود منذ عامين وإلى الآن لم يتم تثبيتهم. 

وأشار العمال أن المحافظ وعدهم أكثر من مرة بالتثبيت وأبلغهم بأنه أرسل أكثر من مرة استعجال ولكن دون جدوى فقرروا الإضراب لحين التثبيت. 

 

يذكر أن الورديات الصباحية لم تعمل بكامل طاقتها فى رفع القمامة وأن المعدات تم ركنها فى الورش.

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مصر 365