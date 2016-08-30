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بالصور..معرض لبيع المنتجات الزراعي بمركز الخارجة بالوادى اجديد

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جانب من إقبال المواطنين على المعرض

جانب من إقبال المواطنين على المعرض

 

مراسل أونا

نفذت الوحدات القروية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، معرض بالبساتين بالخارجة لبيع المنتجات الزراعيه من خضر وفاكهه ومنتجات القرى التابعة لمركز ومدينه الخارجة، وذلك بأسعار التكلفة العادية.

وصرح جمال سليمان نائب رئيس مركز الخارجة، بأن الاسعار تنخفض 30%، عن مثيلاتها في السوق مساهمة من رئاسة مركز ومدينة الخارجة في ضبط الأسعار بالأسواق، وذلك بغرض تخفيف العبء عن المواطن، وبناء على توجيهات اللواء محافظ الوادى الجديد، وتماشيًا مع السياسة العامة للدولة والعمل قدر المستطاع على خفض الأسعار.

و أكمل سليمان، أنه تم تنظيم المعرض بحي الساتين في البساتين، بمشاركة رؤساء الوحات القروية بمنتجاتهم الزراعية، بسعر التكلفة، وأضاف أن رئاسة المركز، استجابت للمبادرة التي أطلقها اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم، لتخفيض الأسعار ومحاربة الغلاء من خلال توفير منافد لبيع الخضروات والفاكهة بسعر التكلفة؛ حيث تم تنظيم هذا المعرض بمشاركة الوحدات القروية، التي تعرض منتجاتها بسعر التكلفة لمواطني الخارجة، حيث شهد المعرض في أول أيامه إقبالًا كبير من المواطنين على المنتجات الطازجة التي يتم عرضها فيه.

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