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مصر تهدي أوغندا وحدتي غسيل كلوي

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مصر تهدي أوغندا وحدتي غسيل كلوي مصر تهدي أوغندا وحدتي غسيل كلوي

السفير أحمد عبد العزيز

قام أحمد عبد العزيز مصطفى سفير لدى أوغندا، أمس الإثنين، برفقة أعضاء السفارة، بتسليم منحة طبية مقدمة من المصرية إلى مستشفى”Mulago”، بالعاصمة الأوغندية كمبالا، عبارة عن وحدتي غسيل كلوي، ووحدة مناظير، ومجموعة من الأدوات والأجهزة الطبية الأخرى، وذلك ضمن المساعدات التي تقدمها الحكومة المصرية، ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية إلى العديد من الدول الأفريقية.

وشدد عبد العزيز، خلال كلمته على العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وأوغندا، لافتاً إلى أن هذه المساعدات تأتى تنفيذاً لتوجهات السياسة الخارجية المصرية التي تستهدف دعم ومساندة الأشقاء الأفارقة.

من جهتها، أشادت وزيرة الدولة للرعاية الصحية الأوغندية بالدعم المصري المستمر لحكومة بلادها، مشددة على القيمة الكبيرة للأجهزة الطبية المُهداة من الحكومة المصرية، لاسيما أن أوغندا كانت في حاجة ماسة إليها، وطالبت بنقل عميق شكرها وتقديرها إلى الحكومة المصرية على دعمها المتواصل لأوغندا.

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