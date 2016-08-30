الجارديان: الأمم المتحدة منحت عقودًا بملايين الدولارات لـ«مقربين من الأسد»

ذكرت صحيفة الجارديان، اليوم الثلاثاء، أن الأمم المتحدة منحت عقودًا بعشرات ملايين الدولارات لمنظمات أو أفراد مقربين من الرئيس السوري بشار الأسد، بهدف القيام بمهمتها الإنسانية، بالرغم من العقوبات التى تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة البريطانية أنها دققت فى مئات العقود التى أبرمتها الأمم المتحدة منذ 2011 وبدء النزاع الذى أوقع أكثر من 290 ألف قتيل، وبحسب الصحيفة فان العديد من هذه العقود وقعت رغم فرض عقوبات أوروبية أو أميركية على المستفيدين منها.

كما صرفت الأمم المتحدة أكثر من 13 مليون دولار للحكومة السورية لتطوير الزراعة رغم حظر الاتحاد الأوروبي التجارة مع الوزارات المعنية بهذه المساعدات، من جهتها انفقت منظمة الصحة العالمية أكثر من خمسة ملايين دولار لدعم بنك الدم الوطنى السوري التابع لوزارة الدفاع السورية.

وتابعت الصحيفة أن وكالتين فى الأمم المتحدة شريكتان لمنظمة “سيريا تراست تشاريتي” التى تترأسها زوجة الرئيس السوري، أسماء، بمستوى 8,5 مليون دولار.

من جهتها دفعت اليونيسف حصتها بقيمة 268 ألف دولار لمنظمة البستان الخيرية التى يديرها رامى مخلوف، نسيب الأسد الثرى الذى فرضت عليه عقوبات، وردا على سؤال للصحيفة قال مسؤولون فى الأمم المتحدة انه بسبب عنف النزاع وشدة تعقيده فان اختيار الشركاء لتلبية الحاجات الانسانية الملحة للشعب “محدود”.